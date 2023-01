Giustizia. Nordio: Indipendenza toghe sacra, è pilastro di democrazia

Ministro cita parole Mattarella e aggiunge: “Sono il primo a crederci”

(DIRE) Roma, 26 Gen. – L’autonomia e l’indipendenza della magistratura “costituiscono un pilastro della nostra democrazia, garantita dalla Costituzione, come il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto ricordare solo due giorni fa” al Quirinale durante il commiato al vecchio Csm e il benvenuto ai nuovi consiglieri.

Lo ha detto il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, parlando in Corte di Cassazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario. “Sono principi inderogabili – aggiunge Nordio – che hanno accompagnato tutta la mia lunga attività professionale di magistrato di Procura.

Se non avessi creduto e non credessi nella loro sacralità non avrei rivestito la toga, come spero di aver fatto, con dignità e onore”. (Red/Dire) 14:36 26-01-23