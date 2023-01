La folle strage delle armi negli Stati Uniti

Sono passati solo ventisei giorni da quando è iniziato il 2023, e negli USA si sono verificate già 39 sparatorie, mai così tante nella storia americana, secondo i dati del Gun Violence Archive.

Quella delle armi è uno dei problemi sociali che da sempre hanno afflitto gli Stati Uniti, un paese spaccato in due, da una parte abbiamo coloro che sono favorevoli, e dall’altro lato abbiamo i contrari. Molte volte nei social abbiamo visto le foto degli statunitensi, non solo adulti, ma anche bambini e ragazzi, mentre impugnavano le loro armi, con un sorriso a trentadue denti scavato nei loro volti. La cosa che sorprende di più, è vedere più armi che persone in quelle immagini, difatti ci sono più equipaggiamenti che abitanti, si registrano 393,3 milioni di artiglierie contro 330 milioni di cittadini.

Sembra quasi la normalità, ormai sentire la notizia di una sparatoria avvenuta nel suolo americano, non ci sorprendiamo più. Ma il cittadino vive in una nazione in cui ha timore di mandare i propri figli a scuola, per il terrore che in quelle aule, il rumore dei libri venga sostituito da suoni di sparo, e che le paure dei compiti in classe e delle interrogazioni vengano rimpiazzati dalle urla, pianti, e paura degli alunni. Joe Biden aveva assicurato più controlli, ma non ha mantenuto la parola data.

“Le famiglie vogliono sentirsi di nuovo al sicuro. Il mio piano Safer America rafforzerà la sicurezza pubblica investendo in un’efficace polizia (attiva nella) comunità”. E quando si tratta di sicurezza pubblica in questa nazione , la risposta non é togliere finanziamenti alla polizia, ma finanziarla”. Queste sono le parole che il presidente americano pronunciò ai suoi cittadini a fine Agosto 2022. Assicurando che le armi d’assalto molto presto sarebbero stati solo un racconto. Mentre ora, ogni giorno sentiamo notizie di sparatorie, il 2023 è già considerato uno degli anni peggiori, nel 2022 vi era stata una diminuzione, con un calo di 647, rispetto al 2021 in cui erano stati registrati 690 episodi.

Il 28 Giugno 2022, Biden aveva firmato una proposta poi divenuta legge, si tratta della bipartisan sul controllo delle armi. L’atto prevede un controllo sulle vendita di armi più serrato per la fascia d’età tra i 18 e i 21 anni, e uno stanziamento di 11 miliardi di dollari per la salute mentale, e 2 miliardi per migliorare la sicurezza all’interno delle mura scolastiche.

Le armi rientrano nell’ambito dalla politica, ogni cittadino può possedere un’arma per difendere la propria proprietà. Un diritto per tutti gli abitanti, come si può leggere nel secondo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d’America, un accordo che fu stipulato il 15 dicembre 1791. Una cultura delle armi così Richard Hofstadter uno storico, volle descrivere l’America, in cui l’artiglieria viene considerata come una membro della propria famiglia.

AO