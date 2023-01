Mafie. Piantedosi: lavoro incessante contro il narcotraffico

(DIRE) Roma, 26 Gennaio – “Le operazioni condotte oggi dalla Polizia di Stato contro la ‘Ndrangheta e dalla Guardia di finanza contro il narcotraffico in Europa sono la chiara testimonianza del lavoro incessante di magistratura e forze dell’ordine per contrastare le attività illecite di sodalizi che operano anche grazie al collegamento con organizzazioni criminali di altri Paesi europei”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

“Desidero esprimere il mio più sincero apprezzamento per la determinazione con cui l’autorità giudiziaria e le Forze dei polizia stanno operando, ottenendo risultati come quelli di oggi che sono il frutto di articolate attività investigative”, ha concluso il titolare del Viminale, ribadendo “la ferma volontà a non arretrare di un passo nell’azione di contrasto ad ogni forma di criminalità organizzata in Italia e all’estero”. (Red/ Dire) 14:29 26-01-23