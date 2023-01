Migranti. Sbarco a La Spezia, Toti: immorale non dare respiro a porti del Sud

Presidente Liguria: numeri di Geo Barents assolutamente gestibili

(DIRE) Genova, 26 Gen. – “Sul tema dei migranti che arriveranno in Liguria, vorrei fare una premessa: sarebbe immorale non dare un po’ di respiro ai porti del sud Italia, quelli più oberati dal flusso migratorio.

Dopo anni in cui non ci sono stati più arrivi nella nostra regione, credo che i numeri di cui stiamo parlando siano assolutamente gestibili e sono certo che tutto andrà per il meglio, senza ricadute negative sulla città della Spezia”. Così il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sul prossimo sbarco al porto della Spezia dei 237 migranti della nave Geo Barents.

“Queste persone sbarcheranno, saranno visitate, poi trasportate alle loro destinazioni in pullman. Ovviamente è una partita tutta governativa in cui noi abbiamo un ruolo limitato, ma ci saremo in caso di necessità con la nostra Protezione Civile e la nostra sanità. Siamo un unico Paese ed è giusto che tutti facciano la loro parte”, conclude Toti. (Red/ Dire) 15:34 26-01-23