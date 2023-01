Autopalio, Potenti (Lega): Con Salvini ministro passi in avanti su sicurezza stradale

“Esprimo soddisfazione per la risposta del Governo alla mia interrogazione parlamentare relativamente allo stato della cosiddetta Autopalio che collega Firenze a Siena. Il numero di incidenti che si sono verificati testimonia la pericolosità della strada in questione e dunque l’opportunità di introdurre dei sistemi sperimentali di allarme sulle immissioni delle vie maggiormente a rischio.

Per questo accolgo molto positivamente la notizia di quanto sta facendo il Mit sotto la guida del ministro Matteo Salvini con la previsione di un decreto ministeriale ad hoc per la segnaletica verticale diretta a scongiurare l’immissione di veicoli contromano nelle strade a doppia carreggiata: non posso dimenticare, infatti, il caso del giovane allevatore Stefano Sanna a cui fu spezzata la vita a seguito di un incidente provocato da un’automobile guidata da un cittadino rumeno risultato poi positivo all’alcool test che aveva imboccato il tratto contromano. Così come saluto con favore la notizia di interventi straordinari di manutenzione e per l’installazione di segnaletica che riguarderanno proprio la Autopalio e che aiuteranno a ridurre il numero di queste tragedie.

La presenza di Matteo Salvini alla guida del ministero delle infrastrutture è una garanzia per sperare in una maggiore sicurezza stradale”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega-Salvini Premier.