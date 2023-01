Milano, droga nel poggiatesta dell’auto: la Polizia di Stato arresta 33enne

Ieri pomeriggio a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza un cittadino marocchino, di 33 anni, con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del Commissariato Bonola, a seguito di un’attività investigativa finalizzata al contrasto dello spaccio di droga, hanno individuato nei pressi di una sala giochi di viale Certosa un’auto quale luogo di detenzione da parte del 33enne della sostanza stupefacente da vendere: alle ore 17.30 i poliziotti, dopo aver notato l’uomo hanno deciso di fermarlo, che alla vista della Polizia è scappato fino a via Tibullo dove è stato raggiunto e bloccato dagli agenti dopo una colluttazione.

A seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di 500 euro in contanti e di un mazzo di chiavi dell’auto, dove sono stati rinvenuti e sequestrati: un panetto di eroina del peso di 167 grammi e due involucri di cocaina per 91 grammi all’interno del cruscotto, un panetto di eroina dal peso di 319 grammi all’interno del poggiatesta del passeggero e un panetto di eroina del peso di 332 grammi nel bagagliaio. L’uomo è stato arrestato e condotto presso il carcere di San Vittore.