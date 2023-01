Roma, “Il fascino dei colori” a Palazzo Ferrajoli

Successo preannunciato e tanta attesa per la serata più glamour dell’ inizio dell’anno 2023. Il 20 Gennaio nella suggestiva ed elegante location di Palazzo Ferrajoli a Roma, si è tenuto il grande evento “Il fascino dei colori”, organizzato da mod’ art Agency Fashion Roma, di Giovanna Lauretta. Una kermesse di alta moda che ha visto la partecipazione di stilisti nazionali e internazionali, ciascuno ha portato in passerella la propria collezione con l ‘accompagnamento dal vivo del maestro Roby Sax.

L’ evento organizzato nel cuore della città eterna, ha registrato un pubblico numeroso e la presenza di tante personalità del mondo della politica, della cultura, della aristocrazia, dello spettacolo. Tra gli ospiti: Eleonora Vallone, figlia del grande attore Raf Vallone, Maria Monsè, Emanuela Mari, Paolo Pazzaglia, il Prefetto di Roma Fulvio Rocco de Marinis, il marchese Giuseppe Ferrajoli, l’ on. Gilberto Casciani, la giornalista Tania Cammarota , il dott. Cesare Christian Vigna, la giornalista Annarita Cammerata, maura d’es jewelry, giuseppe parise dell’associazione calabresi nel mondo, il mago Heldin.

La kermesse è stata presentata, con magistrale professionalità e impeccabile simpatia, da Anna Nori, coadiuvata dalla giornalista Marilena Alescio, che ha curato le interviste e la comunicazione dell’evento. In passerella collezioni di pregio, abiti sartoriali Made in Italy, accessori e gioielli preziosi. Originale l’ abito gioiello della stilista “Anna Bruna Moda” con la sua testimonial la modella Sarajò Mariotti , “Elins moda sposa”, di Eleonora Giamberduca con la sua collezione cerimonia e sposa, tanta classe nella collezione della stilista internazionale “Renata la Rena” arrivata da Bratislava per questo importante evento, con la sua testimonial l’ attrice Cristina de Felici che ha indossato un soprabito in pelliccia pregiata ed ancora la magia di un momento che ogni donna vorrebbe vivere, con “Sposanova” di Luigina Epifani, abiti da cerimonia e sposa.

Immancabile in questa splendida kermesse “l ‘ arte in movimento” del designer, artista della moda Enzo Scarlatti, con la sua collezione “i colori dell’anima”, rappresentata da abiti dai colori accesi brillanti, vere e proprie emozioni dalla tela all ‘ outfit. Spazio anche ai gioielli d’arte, unici ed originali, del maestro Antonio Palladino che hanno impreziosito ed arricchito gli abiti di alcune stiliste.

Il team di Antonio Russo, consulente d’ immagine che ha curato le acconciature, ha dato quel tocco di charme capace di esaltare la bellezza delle splendide modelle, valorizzando ogni singola collezione. Il pubblico entusiasta, ha apprezzato l’ atmosfera elegante e il fantastico connubio moda, musica e arte, grazie al live del maestro Roberto Petti al sax, alla voce della talentuosa cantante Giulia Furgiuele e alle foto di particolare bellezza della scrittrice Ornella Busti Salvi. Attesissima e apprezzata la performance della cantante Marcia Sedoc (dalla famosa cacao meravigliao) che ha regalato un finale colorato e spumeggiante accompagnata dalla coreografia delle splendide modelle con gli abiti del designer Enzo Scarlatti.

A fine serata il brand “la ferrarese Parfums” ha omaggiato le indossatrici con i profumi dalla fragranza inebriante, cosi come il brand “the collagene company”, ha donato alle modelle e ad alcuni ospiti i suoi preziosi cosmetici. Partner speciale Inncanto lmi Luxury management investment di Paolo Canto, official sponsor corso suite Hotel107 elegante spa e residenza Carpegna, il lusso per eccellenza e tutte le altre aziende che hanno supportato l’ evento: azienda agricola f.lli Della Porta & figli, Ciadd news radio tv, Faja-lobby associazione culturale Italia olanda surname, gr Gabriella Romeo, Blipers The New Freedom, _Vindarè l’ unico vino in lattina, Risto Hotel Canella, passion wine. L’ evento sarà trasmesso in esclusiva su www.aquadolce web tv.it, regia e foto di Marco Cerbella. Un ringraziamento ai fotografi, le modelle dell’Agenzia mod’ art Roma, la coordinatrice del defilè Claudia Abbate, lo staff con Barbara, Myla, Susanna per la preziosa collaborazione.

Un ringraziamento speciale all’ editor Massimo Basile, media partner dell’ evento, editor & founder celebre magazine, Luxury Investment Magazine, rinascimento magazine, Elite mag.one. Giovanna Lauretta dell’Agenzia mod’ art Roma, soddisfatta dell’ottima riuscita della serata, ha dato appuntamento alla prossima kermesse, affermando che “questa sarà la prima di una lunga serie di eventi moda” .