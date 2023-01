Genova. Individuato e denunciato l’autore di numerosi furti di cavi elettrici in rame

Via Berghini, Gennaio

La Polizia di Stato di Genova ha denunciato un 49enne per il reato di furto aggravato. Il tutto incomincia nelle prime settimane del mese di gennaio quando gli uomini della Squadra Investigativa del Commissariato San Fruttuoso avviano un’indagine volta a scoprire il responsabile di svariati furti di cavi elettrici in rame in alcuni ripetitori nel quartiere di San Fruttuoso.

La sottrazione dei cavi ha causato molti disagi ai cittadini della zona, tra cui malfunzionamenti della linea televisiva e in alcuni casi anche l’interruzione della corrente elettrica con conseguente danno economico per il ripristino delle linee.

Lo scorso 18 gennaio l’epilogo, gli agenti, grazie alle telecamere di video sorveglianza installate dalla Polizia Scientifica, pizzicano in due occasioni il 49enne ”all’opera”. Per il ladro è scattata così la denuncia per furto aggravato. (foto di repertorio)

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Genova/articolo/84463d4fb521290d624014586