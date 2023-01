Napoli. Materdei: arrestata una spacciatrice

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Carlo Arena, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Roberto Savarese un uomo a bordo di uno scooter parlare sotto la finestra di un’abitazione con una donna mostrandole una banconota; la stessa, una volta uscita dall’appartamento, si è diretta in vico Calce a Materdei dove ha tentato di prelevare qualcosa da un’ intercapedine ricavata nel muro di uno stabile ma, alla vista dei poliziotti, si è allontanata velocemente.

Gli operatori hanno raggiunto e bloccato la donna, mentre nell’intercapedine hanno rinvenuto 64 stecche di hashish del peso di circa 125 grammi. Una 35enne napoletana con precedenti di polizia è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Napoli/articolo/257163d503e0bcec8550520249