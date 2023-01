Donald Trump lancia campagna per le elezioni USA 2024

08:50 – L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald J. Trump, ha dato il via alla sua candidatura per la Casa Bianca per le elezioni del 2024. “Le elezioni del 2024 sono la nostra ultima possibilità per salvare il nostro Paese e abbiamo bisogno di un leader che sia pronto a farlo dal primo giorno”, questa la dichiarazione ufficiale durante un evento in cui ha presentato il suo gruppo dirigente della Carolina del Sud.

Trump aveva già annunciato l’intenzione di candidarsi più di due mesi fà, suscitando entusiasmo tra i suoi supporters e qualche perplessità tra i competitor interni al Partito Repubblicano. “Insieme completeremo l’opera incompiuta di rendere di nuovo grande l’America”, questo il suo messaggio conclusivo al Paese, che vive una fase economica altalenante.

L’ex numero uno di Washington si è detto molto dispiaciuto e preoccupato per i fatti di Memphis, in cui ha perso brutalmente a vita un afroamericano, ed ne ha condannato il pestaggio. Per Donald Trump non si tratta “di riforma della polizia ma di avere persone che sanno fare il loro dovere e sanno cos’è la vita“. Nelle prossime elezioni potrebbe nuovamente trovarsi di fronte Biden.

FMP