Giorgetti: idroelettrico, sfida di domani è rilancio energia pulita

Sostengo Fontana e Sertori, modelli politici che risolvono problemi

(DIRE) Roma, 29 Gennaio – “Sull’idroelettrico, più di mezzo secolo fa quando sono state costruite le dighe, avevamo coscienza del significato di questo nostro patrimonio. Poi, nel tempo, questo senso un po’ si è perso. Ora, complice la crisi energetica e la transizione green, l’idroelettrico è tornato molto di moda perché è la prima tra le fonti di energia rinnovabili che non compromette l’ambiente.

La sfida di domani è il suo rilancio e immaginare come fare un piano di invasi per trattenere l’acqua” Così il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti a margine di alcuni appuntamenti elettorali per le regionali in Lombardia “per sostenere Fontana e Sertori- ha detto- perché sono bravi e incarnano un modello di politica che risolve i problemi senza clamore”. (Ran/Dire) 15:30 29-01-23