Governo. Ronzulli (FI): bilancio 3 mesi assolutamente positivo

(DIRE) Roma, 29 Gen. – “Chi faceva il tifo contro il Governo di Centrodestra, pronosticando sfaceli, in realtà tifava contro l’Italia. Ed è stato smentito. In soli 3 mesi, il bilancio dell’esecutivo è assolutamente positivo, a maggior ragione viste le condizioni economiche e la drammatica guerra in Ucraina”. Così al Tg4 la presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli, che poi ha proseguito: “Abbiamo varato una legge di bilancio in metà del tempo di cui governo e parlamento di solito hanno bisogno.

E con la manovra siamo riusciti già a mantenere alcune delle cose che avevamo promesso in campagna elettorale, a cominciare dal sostegno ai cittadini più deboli contro il caro bollette. Senza dimenticare la decontribuzione per l’assunzione dei giovani e l’aumento delle pensioni minime, che dovranno continuare a salire fino a 1000 euro.

Dobbiamo ancora fare molte cose, dalla semplificazione all’abbassamento delle tasse, ma abbiamo altri 5 anni per realizzare il nostro programma di legislatura. E sono convinta che poi ne avremo anche altri 5 a disposizione, perché gli italiani continueranno a darci fiducia”, ha concluso la Ronzulli. (Lum/ Dire) 20:39 29-01-23