Migranti. Meloni: Accordo con Libia per fermare partenze, ora tocca all’UE

(DIRE) Roma, 29 Gennaio – “Noi abbiamo fatto con la Libia un accordo sull’immigrazione irregolare per fermare le partenze. E’ una materia che non si risolve in una settimana, noi stiamo cercando di coinvolgere anche l’Unione europea.

La difesa delle frontiere esterne oggi è la priorità, prima del Consiglio europeo del 9-10 febbraio io sarò nelle principali capitali europee per sostenere la posizione italiana e fare passi avanti sul tema delle rotte nel Mediterraneo”.

Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in diretta sui social. (Lum/ Dire) 15:33 29-01-23