Morto Tom Verlain, il frontman dei Television

Tom Verlain è morto a 73 anni dopo una breve malattia, è stato il frontman ed il chitarrista della band newyorkese Television.

Nel mondo della musica era considerato come una leggenda del punk, il suo interesse per la musica iniziò in giovane età, si mise a studiare pianoforte, e successivamente passò al sassofono. Solo durante l’adolescenza, iniziò ad avvicinarsi al mondo del rock, quando per la prima volta impugnò una chitarra, la sua indole da “rockettaro” nacque dopo aver ascoltato leggende del rock come i Rolling Stone.

Nel 1972 nella “grande mela” formò il gruppo Neon Boys a New York insieme al suo compagno di scuola Richard Hell (al basso) e al batterista Billy Ficca, ma la band ebbe una vita breve. Ma si riformò nel marzo del 1973 con il nome di Television. Thomas Miller, così il suo vero nome, scriveva tutti i testi delle canzoni (Fonte: ansa.it).

AO