PD. Bonaccini: Lavoro e ambiente si tengano per mano e non entrino in conflitto

La Destra ha ben poco da dire, per noi l’ambiente è la priorità insieme al lavoro

(DIRE) Roma, 29 Gen. – “Lavoro e ambiente, per tenersi per mano e non entrare in conflitto, hanno bisogno di una politica che sia trasformativa”, ma “la destra su tutto ciò ha ben poco da dire, per noi è la priorità insieme al lavoro”. Così il candidato alla segreteria del PD Stefano Bonaccini intervenendo alla sua convention programmatica a Milano. Una politica “a partire dall’uso del suolo, che è il primo dei beni finiti: serve una nuova disciplina generale e leggi regionali coerenti per un consumo a saldo zero. Che significa investire viceversa sulla rigenerazione urbana, la riqualificazione edilizia e la sostenibilità, la sicurezza e l’efficienza degli edifici.

È un cambio di paradigma che richiede una nuova legislazione e una nuova politica di sostegno”, dice Bonaccini. “Serve un piano di forestazione del territorio e di rinaturazione delle nostre città per renderle più vivibili, meno calde e per scambiare anidride carbonica con ossigeno.

In Emilia-Romagna ci siamo impegnati a piantare 4,5 milioni di nuovi alberi in 5 anni, uno per ogni abitante; a rigore, in Italia ne dobbiamo piantare 60 milioni, se non in 5 almeno in 10 anni”, prosegue il candidato alla segreteria PD, “serve un piano delle acque per contrastare e prevenire l’emergenza idrica, realizzando i tanti piccoli invasi necessari a soddisfare un fabbisogno che condizionerà anche le scelte delle colture e gli usi produttivi e domestici, se non vogliamo condannarci all’emergenza permanente.

E serve altrettanto un piano della depurazione che superi l’infrazione europea per tanti territori che continuano ad essere fuori norma in materia di scarichi”. Nella mozione “avanziamo proposte puntuali anche in materia di qualità dell’aria e Trasporto pubblico locale.

Insomma, una rivoluzione verde per dare un programma ambizioso, ma pragmatico al nostro Paese e alle nostre comunità locali, con cui stringere un patto per la sostenibilità dentro la cornice dell’Agenda 2030″, conclude Bonaccini. (Ran/Dire) 14:44 29-01-23