Tennis. Open Australia, decimo trionfo di Djokovic. Battuto Tsitsipas

Vince la finale in 3 set

(DIRE) Roma, 29 Gennaio – Trionfo di Novak Djokovic agli Open d’Australia. Il tennista serbo ha battuto in finale, in 3 set, Stefanos Tsitsipas: 6-3, 7-6, 7-6, per il decimo successo personale nella città di Melbourne.

Per Novak Djokovic, 35 anni, si tratta del 22esimo slam in carriera: in questa speciale classifica da super tennisti ha raggiunto lo spagnolo Rafa Nadal e la tedesca Steffi Graf mentre la statunitense Serena Williams è ora distante un solo titolo. Da Lunedì Novak Djokovic tornerà numero 1 al mondo. (Gas/ Dire) 13:07 29-01-23 (foto di repertorio)