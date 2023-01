La Spezia, escursionisti bloccati sul Muzzerone salvati dai Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco sono intervenuti ieri per il soccorso a due escursionisti sulla parete “Striata” del monte Muzzerone, rinomata meta per gli arrampicatori. I due, raggiunta una “sosta” a una cinquantina di metri sul livello del mare durante la risalita, hanno perso la via e sono rimasti bloccati.

Sono però riusciti ad avvisare un altro gruppo posto più in alto rispetto a loro, così la richiesta di intervento ha raggiunto la Sala Operativa del comando dei Vigli del Fuoco di La Spezia che ha disposto l’immediato invio di una squadra con operatori e mezzi dedicati per questa tipologia di intervento.

Nello stesso tempo, ha richiesto anche l’attivazione del personale del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) e dell’elicottero “Drago” dal Nucleo Elicotteri VV.F. di Genova. Durante la preparazione della manovra per il recupero dei due escursionisti, valutata la situazione, è stato deciso di effettuare il recupero con gli elisoccorritori a bordo e Drago che, calati col verricello, hanno provveduto al recupero dei due escursionisti bloccati.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=84235