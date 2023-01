Scivola per 20 metri nel Parco di Portofino. Giovane escursionista soccorsa dall’elicottero dei Vigili del Fuoco

Nella tarda mattinata di ieri una ragazza, che percorreva il sentiero al passo del Bacio sul promontorio di Portofino, ha perso l’equilibrio in un punto esposto ed è scivolata lungo il pendio per circa una ventina di metri. Per soccorrere la sfortunata escursionista è intervenuto l’elicottero Drago VF 125.

Una volta individuata la ragazza, il personale elisoccorritore si è calato col verricello sul sentiero superiore dove ha creato una sosta alpinistica e poi, calandosi con le corde, l’ha raggiunta. La giovane è stata poi issata a bordo dell’elicottero e trasportata all’ospedale San Martino.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=84220