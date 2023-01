USA: Trump promette di proteggere il popolo statunitense

Il prossimo anno si terranno le elezioni presidenziali 2024 per eleggere il nuovo Presidente degli Stati Uniti D’America.

Donald Trump da un paio di mesi ha già dichiarato la sua candidatura, promettendo una “cupola impenetrabile” per difendere il paese a stelle e strisce da una minaccia nucleare se tornerà alla Casa Bianca. “Le elezioni del 2024 sono la nostra unica possibilità per salvare il nostro Paese e abbiamo bisogno di un leader che sia pronto a farlo dal primo giorno”, le parole di Trump che ha sottolineato che la sua ascesa potrebbe rappresentare una salvezza per il paese (Fonte: ansa.it).

AO