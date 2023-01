Valencia, addio a Gattuso: rescissione consensuale

(DIRE) Roma, 30 Gen. – Gennaro Gattuso non è più l’allenatore del Valencia. L’Addio di comune accordo è maturato dopo la sconfitta col Valladolid.

Lo ha comunicato la società con una nota ufficiale: “Il Valencia CF comunica che questo lunedì 30 gennaio il club e l’allenatore della prima squadra, Gennaro Gattuso, hanno deciso di comune accordo di porre fine al rapporto contrattuale che univa l’allenatore italiano al VCF.

La Società ringrazia il tecnico per l’impegno e il lavoro svolto in questi mesi alla guida della prima squadra e gli augura buona fortuna per il suo futuro”. Per ora la guida tecnica è stata affidata a Salvador González Marco, già delegato di campo del Valencia. (Red/ Dire) 19:31 30-01-23