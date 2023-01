Autonomia. Fontana: D’accordo con Giorgia Meloni, Regioni soffrono per il centralismo

‘Vogliamo unire l’Italia senza servizi di serie A e di serie B’

(DIRE) Milano, 31 Gen. – “Sono assolutamente d’accordo con Meloni. Credo che lei voglia anche sottolineare come oggi in Italia ci siano servizi di serie A e di serie B, con Regioni che purtroppo soffrono più di altre. E mi sembra che questo sia determinato dal centralismo che c’è stato fino a oggi e non certo dall’autonomia”.

Così il Presidente di regione Lombardia Attilio Fontana commenta, a margine di un incontro con il direttivo di Confartigianato Lombardia, le parole del premier Giorgia Meloni che, in merito alla riforma dell’autonomia, ha detto: “Noi vogliamo unire l’Italia e non ci rassegniamo all’idea che ci siano servizi di serie A e di serie B”.

“Sono convinto- aggiunge Fontana- che l’autonomia potrebbe essere una grande opportunità anche per liberare le forze migliori per mettere in competizione gli amministratori ed evitare che si nascondano dietro le colpe di Roma che non fa o che non dà”. (Bol/ Dire) 14:38 31-01-23