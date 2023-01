Frans Timmermans ha dichiarato che l’Europa dovrebbe allearsi con il Brasile, per salvare l’Amazzonia

“Credo che l’Unione europea debba costruire un’alleanza col presidente Lula per salvare l’Amazzonia e fermare la deforestazione. Farò del mio meglio affinché l’Ue contribuisca e si impegni”. Queste sono le parole del primo vicepresidente della Commissione europea e politico olandese, Frans Timmermans, rilasciate durante un’intervista all’ANSA da Città del Messic. Timmermans ha svolto un viaggio della durata di dieci giorni in Brasile, Colombia e Messico.

“Se continuiamo di questo passo, arriverà un momento, non molto lontano, in cui le foreste dell’Amazzonia inizieranno a trasformarsi in una savana. Dobbiamo fare di tutto per evitarlo. Dobbiamo collaborare con i Paesi interessati, creando possibilità di nuovo sviluppo“, ha voluto sottolineare.

La foresta Amazzonia da sempre è considerata il polmone del mondo, per via dell’elevata densità della vegetazione e alla sua posizione equatoriale che permette un grande irraggiamento del Sole, tutto ciò produce elevate quantità di anidride carbonica, che donano ossigeno.

Lula, l’attuale presidente del Brasile, già da qualche settimana ha dato il via alle prime operazioni contro la deforestazione illegale in Amazzonia. Il diboscamento della foresta era aumentato durante l’amministrazione di Jair Bolosonaro (Fonte: ansa.it).

AO