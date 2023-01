Il nuovo disco dei Maneskin al numero 1 in 12 paesi

‘Rush’ anche nella top 5 diI 16 paesi. Oltre 500 milioni gli stream

(DIRE) Roma, 31 Gen. – Il nuovo album dei Måneskin “Rush!”, pubblicato lo scorso 20 gennaio, continua la sua conquista delle classifiche globali. Il progetto si trova attualmente alla numero 1 posto in 12 paesi: Canada, Portogallo, Grecia, Repubblica Ceca e Slovacchia, che vanno ad aggiungersi a Italia (#1 posto nelle classifiche Fimi di album e vinili), Francia, Giappone (chart internazionale), Belgio, Paesi Bassi, Svizzera e Lituania.

Il disco è, inoltre, nella Top 5 di 16 Paesi fra i quali Regno Unito (#5), Germania (#3), Finlandia (#4) e molti altri, e a cui si aggiunge oggi la posizione #2 in Spagna all’interno della Official Album Chart, che vede “Rush!” come l’unico progetto in lingua inglese nella Top 9.

Si trova alla #1 anche nella classifica spagnola dei vinili più venduti. L’album conta ad oggi oltre 500milioni di stream. Negli Stati Uniti il disco ha debuttato nelle classifiche Billboard della settimana alla numero 18 della Billboard200, alla 1 della Top Alternative Albums, alla terza posizione delle classifiche Billboard Top Selling album e vinili, e infine alla quarta posizione della Top Rock Albums.

Questi risultati vanno ad aggiungersi alla terza posizione all’interno di Spotify Debut Album nel primo weekend in US e global e all’entrata – a sole 24 ore dall’uscita – nella classifica iTunes alla numero 1 in 20 paesi, inclusi Italia, Stati Uniti, Francia e altri, e tra i primi 20 in 39 paesi, inclusi Regno Unito e Giappone, entrambi al terzo posto. (Com/Meg/ Dire) 19:06 31-01-23