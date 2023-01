India. Writers italiani arrestati a Ottobre in viaggio verso l’Italia

(DIRE) Roma, 31 Gen. – Stanno tornando in Italia i quattro giovani italiani arrestati in India il 2 ottobre per avere imbrattato alcune carrozze della metropolitana di Ahmedabad, la capitale del Gujarat, a poche ore dalla loro inaugurazione. Saranno a Roma domani mattina,dove arriveranno in aereo, i due abruzzesi e i loro amici, originari delle Marche.

I quattro, nel periodo degli arresti domiciliari nella città indiana, sono stati trattati bene e sono in buona salute. Il rilascio avviene su pagamento della cauzione. I writers sono assistiti dall’avvocato Vito Morena, importante anche il lavoro incessante per risolvere la questione e permettere il rientro a casa svolto dal consolato italiano di Mumbai.

I giovani hanno ottenuto il permesso di rientrare per avere sin da subito ammesso i loro errori e per aver convinto di non avere alcuno scopo terroristico. Tuttavia il processo a loro carico è ancora in corso e i quattro potranno essere chiamati a presentarsi in udienza. (Gia/Dire) 19:06 31-01-23