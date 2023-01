Lamezia Terme (Cz). Muore operai 54enne mentre lavorava in officina ad un camion

Un operaio di 54 anni ha perso la vita in un drammatico incidente sul lavoro a Lamezia Terme in un’officina autorizzata.

L’uomo in base ai primi accertamenti dei Carabinieri ed in base a quanto riporta l’ANSA, sarebbe stato schiacciato da un camion a cui stava lavorando per una riparazione.

La dinamica dell’incidente deve essere ancora accertata, sul posto il il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Lamezia Terme. L’operaio è stato portato in elisoccorso all’ospedale di Catanzaro.

Federica Romeo