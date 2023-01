Latina, finisce con l’auto fuoristrada a Minturno. Illeso il conducente

Nella notte tra il 29 e il 30 Gennaio, i Vigili del Fuoco del comando di Latina sono intervenuti nel comune di Minturno per un incidente stradale in via Parchi Ausente. Sul posto una vettura capovolta fuori strada con nessuno al suo interno.

La squadra di Castelforte intervenuta sul luogo si è immediatamente accertata delle condizioni dell’unico occupante illeso fuori dal mezzo e messo in sicurezza l’auto incidentata.

Per tale operazione si è reso necessario l’intervento del personale responsabile della linea elettrica divelta a seguito del sinistro. Sul posto anche Carabinieri

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=84254