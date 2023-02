Cesena, auto esce di strada, centra un altro mezzo in sosta e si schianta contro un’abitazione

Alle 16.03 del 31 Gennaio, la squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Cesena, è intervenuta in via Gallo, in località Borello di Cesena, per un incidente stradale.

Nel sinistro l’autovettura è uscita a lato della strada, scontrandosi prima con un mezzo parcheggiato e finendo la sua corsa contro un’abitazione. I Vigili del Fuoco, in collaborazione con i sanitari di Romagna Soccorso, hanno liberato il conducente dall’abitacolo e messo in sicurezza il veicolo.

Per la verifica di stabilità dell’edificio coinvolto sono intervenuti il funzionario di turno e una squadra di supporto con il carro crolli della sede centrale che, con l’utilizzo di specifici puntelli di sostegno, hanno messo in sicurezza l’edificio. Non si registrano feriti. Presente sul posto anche la Polizia Locale di Cesena.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=84260