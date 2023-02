Cospito. Ronzulli (FI): Bene Nordio, 41bis non si tocca

(DIRE) Roma, 1 Feb. – “Ancora una volta apprezziamo la fermezza delle parole del ministro Nordio, che ha confermato in modo netto e chiaro che il 41bis non si tocca.

Lo Stato non arretra di un passo di fronte ai ricatti e alla violenza. Mettiamo tutti da parte ipocrisia e strumentalizzazioni: le condizioni di Cospito sono legate esclusivamente alla sua volontà di non alimentarsi per protesta, non a qualcosa capitato suo malgrado. Evitiamo quindi di tirare in ballo la pietas, che qui non c’entra.

Va bene monitorare le condizioni di salute che egli stesso ha creato e curare i danni che ne sono derivati. Per impedirgli di aggravare il suo stato, si prenda in esame anche un TSO.

Ma sempre in regime di 41bis deve restare, perché stiamo parlando di un pericoloso terrorista in grado di continuare a fare danni”. Così, la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli. (Vid/ Dire) 21:03 01-02-23