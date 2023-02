Italia-Svizzera. Rosso (FI): Accordo importante per migliaia di frontalieri

(DIRE) Roma, 1 Feb. – “L’Accordo tra Italia e Svizzera che ratifichiamo oggi riguarda circa 68mila italiani che ogni giorno oltrepassano il confine per lavoro. Con questo provvedimento si intende eliminare il doppio prelievo delle imposte nell’una o nell’altra nazione, prevedendo che sia lo Stato di residenza ad applicare la propria tassazione sui redditi.

Inoltre si ipotizza per i frontalieri un’indennità speciale di disoccupazione dimostrando un’ attenzione per tutti i lavoratori e in particolare per gli ultracinquantenni che si trovano, a causa della crisi, senza occupazione e hanno necessità di vedere applicati nei loro confronti gli ammortizzatori sociali.

Una questione che riguarda non solo i frontalieri della Lombardia, della Valle d’Aosta e della provincia autonoma di Bolzano, ma anche della mia regione, il Piemonte, con numerosi lavoratori che dalla provincia del Verbano-Cusio-Ossola si recano in Svizzera ogni giorno.

Forza Italia voterà a favore di questa ratifica che segna un passo avanti importante, ma sarà necessario in futuro implementare nuovi accordi con la Svizzera per il ricorso al telelavoro e introdurre in futuri provvedimenti misure per una ulteriore e più marcata fiscalità agevolata per le imprese di quei comuni delle vallate a ridosso del confine, in modo da creare maggiore occupazione, ridurre lo spopolamento e favorire lo sviluppo economico”.

Lo dice in Aula il senatore di Forza Italia, Roberto Rosso, intervenendo in dichiarazione di voto sulla ratifica degli Accordi Italia-Svizzera per i lavoratori frontalieri e doppie imposizioni. (Com/Edr/ Dire) 12:53 01-02-23