Perugia, doppio intervento dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco di Perugia, nella giornata di martedì 31 gennaio, hanno recuperato un furgone finito in un dirupo in zona impervia in località Bocca Serriola. L’uomo che era alla guida del mezzo, è stato trasportato in ospedale mentre i pompieri hanno recuperato il mezzo con l’ausilio dell’autogru.

Nello stesso giorno i Vigili del Fuoco sono intervenuti in località Signoria, nel comune di Torgiano, per incendio appartamento. A prendere fuoco un piccolo B&B all’interno di un casolare. Non si registrano feriti. L’appartamento è stato interdetto fino al suo completo ripristino. Sul posto il funzionario di guardia per la valutazione dei danni alla struttura.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=84257