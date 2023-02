USA: “l’investigazione del FBI del leader americano, era programmata”

Il legale del Presidente Joe Biden ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che l’investigazione dell’FBI nella casa a mare del leader americano era programmata.

In una nota si può leggere: “Con il pieno appoggio e la collaborazione del presidente, il Dipartimento di Giustizia sta conducendo una prevista perquisizione della sua abitazione a Rehoboth, Delaware”

Era stata aperta una indagine da parte della commissione di vigilanza della Camera, per via di documenti classificati in un ex ufficio privato di Joe Biden a Washington. Le carte sono state trovate il 2 Novembre scorso (Fonte: ansa.it).

AO