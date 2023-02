Altaroma chiude la Roma Fashion Week in positivo

68% di buyer in più rispetto al 2019 e 33 nuovi brand

(DIRE) Roma, 2 Feb. – Oltre 500 giornalisti accreditati, oltre 7mila visitatori durante l’intera manifestazione di Altaroma, 40 giornalisti dall’estero (provenienti da Regno Unito, Spagna, Francia, Turchia, Portogallo, Brasile, Kazakistan, Israele, Germania, Grecia) e 40 buyer ospiti dall’estero (provenienti da Kazakistan, Palestina, Canada, Lussemburgo, Germania, Albania, Svezia, Arabia Saudita). Dati che dimostrano il successo e la crescita della manifestazione dal 2019 al 2023: il 68% di buyer esteri in più, il 76% di giornalisti esteri in più e la produzione di un numero di sfilate maggiore.

“Altaroma ha consolidato la sua vocazione di vero e proprio acceleratore di Start Up e ha posizionato la Roma Fashion Week come un evento di rilevanza internazionale”, ha commentato Silvia Venturini Fendi, presidente di Altaroma, in chiusura della manifestazione al Pratibius District.

Appuntamento unico nel suo genere nel panorama italiano ed europeo, Altaroma consente ai brand emergenti di contare su diversi contenitori dedicati – ai cui non potrebbero accedere senza sforzi economici rilevanti – e godendo di visibilità, promozione e contatto con gli addetti ai lavori. Registrando una crescita costante che finora ha visto il 20% in media dei partecipanti ai nostri progetti registrare un incremento di fatturato, processando nuovi ordini.

Senza dimenticare Showcase, che si riconferma come il contenitore di punta ospitando circa 60 brand, di cui 33 nuovi, e con un aumento dei brand no-gender (circa il 30%), brand femminili (circa il 60%) e brand sostenibili (circa l’80% del totale). Mantenuta la doppia anima ‘phygital’, la manifestazione è riuscita a raggiungere fruitori da ogni parte del mondo, con 50mila utenti unici tra piattaforma digitale e app.

Affinando il ruolo di punto di riferimento per brand indipendenti e designer emergenti tra le manifestazioni italiane, Altaroma oggi ha raggiunto l'obiettivo di essere riconosciuti a livello anche internazionale come la fashion week del 'made in Italy' nuovo, innovativo, sostenibile e di qualità.