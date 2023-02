Anarchici, Rapani: «Solidarietà a Meloni e Crosetto. No a chi prova a instaurare il clima di terrore»

«In uno Stato di Diritto non si può cedere alle minacce ed ai compromessi. Piena e incondizionata solidarietà al presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ed al ministro della Difesa, Guido Crosetto, dopo la lettera minatoria inviata al Resto del Carlino. Le minacce a loro rivolte simboleggiano anche il termometro su temi delicati come il 41bis ed il conflitto, sui quali, il governo non si lascerà intimidire, proseguendo spedito nella sua azione e rispondendo fermamente contro chi vorrebbero instaurare il clima di terrore nel tentativo di delegittimare le istituzioni. E le formazioni politiche che hanno sostenuto la battaglia del terrorista Cospito, alimentando il vento anarchico, soppesino le parole». Lo afferma il senatore di Fdi e componente della Commissione Giustizia, Ernesto Rapani.

Comunicato Stampa