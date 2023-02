DL ONG. Caroppo (FI): su migranti Forza Italia coerente

(DIRE) Roma, 2 Feb. – “Forza Italia, sul tema immigrazione, non è mai stata ipocrita. È stato il presidente Silvio Berlusconi il primo a parlare in tempi non sospetti di un piano Marshall per l’Africa come strumento per intervenire alla radice sulle grandi migrazioni.

È stato il governo Berlusconi a stipulare accordi con i Paesi del Nord Africa ed in particolare con la Libia, in un’ottica di cooperazione più ampia, per proteggere le nostre coste. Forza Italia non ha mai cambiato idea, non ha mai modificato la sua posizione”. Lo ha detto Andrea Caroppo, deputato di Forza Italia, intervenendo in Aula a Montecitorio sul decreto ONG.

“Questo decreto – ha proseguito – si limita ad indicare una serie di condizioni ben specifiche al ricorrere delle quali non si può negare l’attracco ad una nave che trasporta naufraghi soccorsi in mare. Si tratta di una serie di misure ragionevoli che vogliono tutelare le persone soccorse e garantire l’Italia da operazioni illegali. Forza Italia è da sempre un partito garantista a 360 gradi.

Ci guardiamo bene dal criminalizzare tutte le ONG, al tempo stesso è però un dato di fatto che ci siano delle ONG che operano in maniera ambigua e al di fuori delle regole. Non è un’invenzione che intorno al sistema immigrazione in Italia è stato creato un vero e proprio Business, in cui ci sono associazioni e cooperative che si sono arricchite sulla pelle di quei migranti che dicevano di voler tutelare. Forza Italia non è ipocrita, ha il coraggio di dire quello che pensa e, quando è al governo, di fare quello che aveva promesso”, ha concluso. (Vid/ Dire) 11:53 02-02-23