Giornalismo. Dal 17 a Roma corso ‘alfabetizzazione mediatica’

A organizzare è il consorzio con la Federazione per i diritti umani FIDU

(DIRE) Roma, 2 Feb. – Il consorzio Media Literacy for Democracy (Mlfd), nell’ambito del suo progetto incentrato sulla promozione di un’efficace strategia europea di alfabetizzazione mediatica basata sull’approccio multidisciplinare e sulla cooperazione intersettoriale, sta organizzando cinque Focus Group locali da svolgersi in Italia, Irlanda, Polonia, Spagna e Bulgaria.

La Federazione Italiana Diritti Umani Comitato Italiano Helsinki (Fidu), organismo partner del consorzio, in una nota riferisce che l’obiettivo dell’attività è trasmettere ai partecipanti conoscenze sulla misinformazione e la disinformazione, accrescendo la loro capacità di individuare fake news nei media tradizionali e in quelli digitali, di metterli in condizione di prendere decisioni informate, quindi proteggere i valori democratici dell’Ue e rafforzare il concetto di partecipazione civica e democratica. Le tre sessioni di Focus Group organizzate dalla Fidu in Italia si svolgeranno a Roma il 17, 20 e 21 febbraio dalle 14.30 alle 18 e ognuna sarà dedicata a un tema specifico.

Nella prima sessione del 17 Febbraio – che si terrà presso la Sala delle Bandiere, nell’Ufficio in Italia del Parlamento europeo in Via Quattro Novembre 149 – si discuterà di ‘Disinformazione e diritti umani: la disinformazione dal punto di vista degli esperti di diritti umani, l’impatto sui processi democratici e sui valori europei, la risposta delle istituzioni europee e il ruolo della società civile’.

La seconda sessione, il 20 Febbraio al Centro Congressi Cavour, Via Cavour 50/a, si tratterà della ‘Disinformazione e media: misinformazione e disinformazione nei media tradizionali, digitali e social media, la risposta del giornalismo.

La terza sessione del 21 febbraio, che avrà luogo sempre al Centro Congressi di via Cavour 50/a, si concentrerà infine su ‘ Media literacy vs. disinformazione: nozioni di alfabetizzazione mediatica, come riconoscere le fake news e le operazioni di disinformazione, come avere un ruolo attivo nella lotta alla disinformazione online e accrescere la consapevolezza della propria comunità’.

Per iscriversi, è necessario compilare il form disponibile al seguente link: https://fidu.it/wp-content/uploads/CALL-FIDU_Focus-Group.pdf Oltre alla Fidu, sono parte del consorzio il Think tank for action on social change (Task) dall’Irlanda, la Fundacion Alternativas e l’Universidad de Jaén dalla Spagna, la Fondatsia za ZA Predpriemachestvo, Kultura i Obrasovanie dalla Bulgaria e l’Uniwersytet Szczecinski dalla Polonia. (Com/Alf/Dire) 17:11 02-02-23