Latina, incendio in un’abitazione a Santi Cosma e Damiano

Nella prima serata di ieri, intorno alle 19:00, i Vigili del Fuoco sono intervenuti nel comune di Santi Cosma e Damiano per l’incendio della canna fumaria di un’abitazione in via Perusi. I Vigili del Fuoco, intervenuti dal distaccamento di Castelforte, hanno prontamente spento le fiamme evitandone la propagazione al tetto di legno. Per fortuna non si registrano persone coinvolte.

Qualche ora prima nel pomeriggio, poco prima delle 16:00, un incendio è scoppiato in un’area ci capannoni in disuso in via Enna ad Aprilia. I fabbricati avevano un’area di circa 1500 mq. e le operazioni per spegnere le fiamme sono state lunghe e laboriose. Per avere ragione del rogo, oltre alla squadra del locale distaccamento, sono dovuti intervenire mezzi di supporto dalla sede centrale.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=84275