Roma, Domenica 12 Febbraio la sfilata di Jamal Taslaq “The ETERNAL Collection”

Domenica 12 febbraio alle ore 18,30 in diretta streaming dal sito www.taslaq.world la Galleria del Cardinale Colonna di Palazzo Colonna sarà, allo stesso tempo, la passerella per la presentazione della nuova collezione ETERNAL di Jamal Taslaq e il palco per il lancio sul mercato di un grande progetto di unione tra popoli, culture, tradizioni e innovazioni: Taslaq World. La sfilata sarà presentata da Elena Parmegiani, Direttore Eventi della Galleria del Cardinale Colonna e della Coffee House di Palazzo Colonna e giornalista di moda e costume. L’introduzione sarà affidata al Console Generale a San Francisco, Dott. Sergio Strozzi, per supportare l’iniziativa dall’Italian Innovation and Culture Hub in Silicon Valley.

La Sfilata

Dopo 23 anni spesi a sperimentare il meglio dell’artigianalità italiana e un percorso creativo che da Nablus in Palestina lo ha portato a sfilare, da assoluto protagonista, nella sede delle Nazioni Unite a New York, Jamal ha deciso di celebrare la sua amata Roma. Abiti statuari, bianco e nero a dominare la scena e sfumature di verde e rosso per arricchirla; tessuti pregiati, ricami con linee geometriche lavorate con il filo di seta, specchi e cristalli; intarsi in pelle, contrasti che creano armonia tra i colori, forme che rievocano l’impero romano e relative contaminazioni osservate fin da bambino in medio oriente, si fonderanno per permettere a grandi professioniste di sfilare e onorare la Città Eterna.

Taslaq World

Nella nuova configurazione, Taslaq World affiancherà Jamal Taslaq Couture per completare l’offerta dello stilista Italo-Palestinese – finora principalmente dedicata a conquistare l’interesse di donne di ogni parte del mondo; dalla Regina Rania di Giordania a Sharon Stone, per citarne alcune – con il fashion maschile su misura. Nel tempo, la Joint Venture con WorldcApp.com e Reda Industries estenderà i suoi orizzonti per includere tutto ciò che un artista come Jamal può ideare e creare.

Oltre il mercato

Colori mediterranei, richiami alla sua terra d’origine e cultura italiana continueranno a mescolarsi per essere riproposti in chiave moderna e raggiungere un pubblico ancora più vasto. La bellezza Made in Italy che ne scaturirà non sarà fine a se stessa, rappresenterà uno stile di vita ricco di contenuti e alimenterà un prestigio capace di trascendere l’attività economica per porsi al servizio di chiunque voglia contribuire al dialogo e all’armonia.

La Location

La Galleria del Cardinale Colonna fu costruita nel 1730 dall’architetto Paolo Posi ed è sostenuta da colonne che si narra provengano dal Pantheon. La struttura era originariamente destinata dal Cardinale Girolamo II a biblioteca e alla collezione pittorica della Famiglia. Proprio qui si svolse il battesimo delle due gemelle Savoia: Maria Teresa e Maria Anna, futura imperatrice d’Austria.

Si ringraziano:

All Com audio/video

Stefano Dadi Lo Chef a domicilio

Paolo Demofonti hair stylist

Barlaam con staff make up artist powered by Gamax

