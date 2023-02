Terni. Topi d’appartamento colti in flagranza

Comando Provinciale di Terni – Terni , 02/02/2023 14:35

Alle ore 21:00 circa di ieri la Centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri di Terni veniva allertata da una cittadina che riferiva di aver udito dei rumori nell’appartamento disabitato contiguo al suo. Sul luogo si recavano immediatamente le pattuglie della Stazione Carabinieri di Papigno ed una della locale Sezione Radiomobile. Arrivati davanti l’ingresso della casa i militari notavano immediatamente che la porta era stata forzata. All’interno dell’alloggio i militari sorprendevano quattro persone, tutte di origine nordafricana. Due di loro venivano immediatamente bloccati, senza che opponessero alcuna resistenza, mentre gli altri due si lanciavano da una finestra per sottrarsi al controllo.

Dopo la caduta, uno si rialzava e riusciva a dileguarsi per le vie limitrofe, mentre l’altro si procurava una frattura alla gamba sinistra e veniva quindi bloccato e soccorso. I tre sono stati dichiarati in stato di arresto in attesa del processo con rito direttissimo.