Ecco il Robot Terminator: diventa liquido ed evade dalla cella

Grazie ad un materiale innovativo, può cambiare la sua struttura molecolare e tornare allo stato originale

Roma, 3 Feb. – Dalla fantascienza alla realtà. Un team di scienziati dell’Università Cinese di Hong Kong, in collaborazione con l’Università Carnegie Mellon, USA, ha realizzato un robot in grado di passare dallo stato solido allo stato liquido, e viceversa, come l’androide T-1000 del film Terminator 2.

La ricerca, pubblicata sulla rivista scientifica Matter, è stata accompagnata da un video dimostrativo, in cui il piccolo robot, dalla forma di un omino Lego, evade da una cella fluidificando il proprio corpo per poi ‘ricomporsi’ una volta fuori dalle sbarre.

IL ROBOT TERMINATOR

Il robot è stato realizzato utilizzando il ‘magnetoactive phase transitional matter’ (MPTM), un materiale ‘mutaforma’ in grado di cambiare la struttura molecolare in risposta ad un campo magnetico esterno. L’MPTM è costituito da microparticelle magnetiche di neodimio-ferro-boro incorporate nel gallio, una matrice metallica in grado di fondersi ad appena 29,8ºC. Un domani questo materiale potrebbe trovare diverse applicazioni mediche. (Red/ Dire) 08:13 03-02-23 (foto di repertorio)