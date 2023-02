GAS. Bellomo (Lega): raddoppio TAP ottima notizia per la Puglia

(DIRE) Roma, 3 Feb. – “La volontà di sostenere il raddoppio del Tap, ribadita oggi dal governo, è un’ottima notizia per la Puglia. Portare la capacità da 10 a 20 miliardi di metri cubi l’anno significa fare dell’Italia, e della nostra regione in particolare, un nodo strategico per l’approvvigionamento energetico in Europa. Una risorsa straordinaria in termini di occupazione e di sviluppo economico.

La diversificazione delle fonti è sempre più urgente e necessaria, come dimostra in maniera drammaticamente evidente l’effetto a cascata dell’invasione russa in Ucraina. Scontiamo un grave ritardo, determinato soprattutto da uno pseudo ambientalismo miope e senza prospettive, ma è il momento di recuperare il tempo perduto. Anche attraverso l’applicazione della legge sulle compensazioni territoriali per garantire ai pugliesi di avere bollette del gas sempre più leggere, fino ad azzerarne completamente i costi. Il governo è pronto a fare la sua parte.

Ci auguriamo che gli altri attori istituzionali, quelli che da quasi 18 anni tengono in ostaggio la Puglia, facciano finalmente l’interesse di famiglie e imprese, intercettando un futuro di benessere che è a portata di mano”. Lo dichiara Davide Bellomo, deputato della Lega. (Com/Vid/ Dire) 17:21 03-02-23