Pentagono monitora pallone aerostatico spia cinese

I servizi militari americani stanno monitorando, da diversi giorni, il viaggio di un pallone spia cinese in volo sopra gli USA. Il mezzo non convenzionale si trova ad una quota molto superiore a quella utilizzata dagli aerei di linea.

Il Pentagono non avrebbe deciso ancora di abbatterlo in quanto non rappresenta una minaccia militare diretta ed anche per non rischiare che i rottami cadendo possano causare danni a persone e cose al suolo. Il mezzo probabilmente raccoglie informazioni “sensibili” e le autorità statunitensi si stanno “muovendo” per evitare che il pallone spia faccia il suo lavoro.

FMP