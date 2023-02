USA: la polizia spara e uccide afroamericano su sedia a rotelle

L’ennesima uccisione da parte della polizia americana, nei confronti di un afroamericano, un uomo in sedia a rotelle è stato strappato alla vita dalla polizia a Huntington Park, nel sud della California. La morte del cittadino ha provocato indignazione e polemiche, per via del potere delle forze dell’ordine, delle volte usato in modo “disinvolto”. La vittima era un uomo di 36 anni, di etnia afroamericana, e aveva tutte e due le gambe amputate, otto colpi di pistola, secondo quanto hanno dichiarato i media statunitensi.

Le immagini hanno fatto il giro del mondo dei social, diventando così subito virali, nel video si possono vedere i primi attimi della sparatoria. Il filmato è stato pubblicato sull’account twitter WaFlo998 il 28 gennaio scorso, ed è stato il cugino a portare le prove.

Nella didascalia si può leggere: “My cousin got this a few days ago. The gun happena afew second afeter he stop recording. I’m bot sure what the backstory is.”

Un ritratto che ritrae Anthony Lowe, che spaventato scende dalla carrozzina (si pensa avesse un coltello in mano) che cerca di scappare dagli agenti, che gli puntano una pistola contro. Non si vedono i momenti dello sparo, ma otto colpi, come pensano i media.

L’accaduto è ancora poco chiaro, la famiglia della vittima ha richiesto l’immediato licenziamento dei poliziotti, che sono stati accusati di omicidio. La polizia, Lowe ha comunicato che si pensa che avesse appena accoltellato qualcuno, e stava cercando di scappare.

