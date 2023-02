Roma. ACEA: in corso lavori di ripristino erogazione acqua in zona Tor Marancia

(DIRE) Roma, 4 Feb. – Acea informa con una nota che “in merito ai problemi verificatisi in zona Tor Marancia è già in corso l’intervento da parte di Acea Ato 2 per il ripristino dell’erogazione della fornitura idrica. Le squadre operative altamente specializzate sono immediatamente intervenute sul posto, avviando le operazioni necessarie volte alla riparazione del guasto, che sta interessando in prevalenza gli utenti dei piani alti del quartiere Tor Marancia e, in maniera più limitata, le aree limitrofe”.

Acea Ato 2 “ha intanto messo a disposizione della cittadinanza delle autobotti (situate in Via Tiberio Imperatore 7, Via Cerbara 20, Viale Tor Marancia 73, Via Accademia degli Agiati angolo con via dell’Accademia Aldina, Piazza dei Navigatori e Piazza Bartolomeo Romano) che resteranno in stazionamento fino al completo superamento del problema. La regolare erogazione dell’acqua dovrebbe essere ripristinata nella giornata odierna” continua il comunicato.

Sul cantiere si è recato il presidente esecutivo di Acea Ato 2, Claudio Cosentino, per verificare l’andamento dei lavori: “Stiamo predisponendo presso le nostre officine- ha commentato- il pezzo speciale appositamente realizzato per accelerare la riparazione del guasto. Le operazioni, in corso da ieri sera, si sono rilevate complesse dovendo intervenire nello spazio confinato di una importante camera di manovra sotterranea”.

L’area poi è stata interessata anche da un guasto elettrico sulla rete di bassa e media tensione, in questo caso le utenze impattate già intorno alle 9 di questa mattina sono state tutte rialimentate con l’utilizzo di un gruppo elettrogeno, allacciato appena possibile dalle squadre operative di Areti. (Com/Red/Dire) 15:04 04-02-23