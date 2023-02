Un nuovo pallone spia nei cieli dell’America Latina

Non si conoscono le coordinate esatte, di dove si trovi il pallone-spia di Pechino. Il pentagono ha affermato che molto probabilmente non è diretto verso gli Stati Uniti.

L’ex direttore della Cia, Leon Panetta, ha dichiarato che non crede che si tratti di un semplice velivolo per raccogliere informazioni sul meteo. “E’ un pallone-spia, sta raccogliendo informazioni di intelligence ed è manovrato dalla Cina. Va come minimo intercettato e bisogna prenderne il controllo. Se non ci sono altre possibilità, deve essere abbattuto immediatamente”