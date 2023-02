USA: il pallone spia è una violazione della legge internazionale

“Il pallone-spia cinese nei cieli Usa è una violazione della sovranità americana e della legge internazionale è un atto irresponsabile da parte di Pechino” queste sono le parole del segretario di stato americano, Antony Blinken, durante una conferenza stampa con il ministro degli Esteri sudcoreano a Washington.

Blinken ha aggiunto, anche se il pallone non presenta una minaccia per il popolo statunitense, rappresenta una “violazione della nostra sovranità ed è inaccettabile”.

Il segretario ha deciso di posticipare la sua visita a Pechino, giacché, ha aggiunto Blinken, ribadendo di aver posticipato la sua visita a Pechino: “le condizioni (per la visita) non erano favorevoli”, ma tuttavia si continuerà a comunicare con la Cina.

Pechino, ha voluto rispondere a Blinken : “Cina e gli Stati Uniti devono rimanere concentrati, comunicare in modo tempestivo, evitare giudizi errati e gestire le divergenze di fronte a situazioni inaspettate”, questo è quanto ha dichiarato il capo della diplomazia del Partito comunista cinese, Wang Yi.

Molti media americani, pensano che il posizionamento del palloncino sia “intenzionale”, e non frutto di “forza maggiore”, come afferma Pechino, sottolineando che il pallone spia, in realtà serva per monitorare i cambiamenti climatici, ma per via del vento si sarebbe spostato verso gli i cieli americani (Fonte: ansa.it).

AO