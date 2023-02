Australia, adolescente uccisa da uno squalo in un fiume

Una ragazza di 16 anni è stata uccisa sabato da uno squalo che l’ha attaccata mentre nuotava in un fiume nell’Australia occidentale

La ragazza è stata gravemente ferita Sabato 4 Febbraio verso le ore 15:30, da uno squalo Toro a Swan River, Fremantle, alla periferia di Perth, nell’Australia occidentale, secondo una dichiarazione del governo statale. È stata tirata fuori dall’acqua e dichiarata morta sul posto dopo che i tentativi di rianimarla sono falliti, ha detto Paul Robinson della polizia di Fremantle. “È ancora molto presto, quello che sappiamo è che era al fiume con gli amici”, ha detto in conferenza stampa. “Erano su moto d’acqua. Un branco di delfini è stato visto nelle vicinanze e la ragazza è saltata in acqua per nuotare con i delfini”, ha continuato.

La famiglia della ragazza, di Perth, è “totalmente devastata dalla notizia” dell'”incidente molto, molto traumatico”, ha aggiunto. Secondo gli esperti, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” non è comune trovare squali in questa parte del fiume, ha detto Robinson.

E’ il primo attacco mortale di squali nel fiume Swan in più di un secolo dopo quello di uno squalo toro registrato nel fiume Swan, prima dell’incidente di Sabato, avvenuto nel 1923, quando un ragazzo di 13 anni è stato morso alla coscia mentre nuotava vicino a Mosman Park.

Secondo i biologi marini lo squalo toro è attratto dai fiumi d’acqua dolce e dagli estuari per riprodursi. Tuttavia è il secondo squalo nel fiume Swan dal 14 Gennaio 2021, quando il nuotatore di B.C.W. è stato attaccato vicino a Blackwall Reach da un sospetto squalo toro di 2-3 metri.

c.s. – Giovanni D’Agata