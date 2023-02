Migranti. Prefetto di Napoli: abbiamo mandato medici su Sea Eye 4, nessuna criticità

Palomba: “Molti andranno ad Ospedale Mare”. A bordo 106 persone e 2 salme

(DIRE) Napoli, 6 Feb. – “Ci siamo riuniti da subito con tutte le autorità presenti per definire il dettaglio delle operazioni. La Protezione Civile ha montato alcune tende riscaldate per le prime attività e stamattina abbiamo mandato i medici sulla nave per verificare le condizioni e per i primi tamponi.

L’attività è già cominciata da due giorni e riprende oggi pomeriggio. Molti andranno all’ospedale del Mare e poi distribuiti, in alcuni casi, in altre regioni. A bordo non abbiamo riscontrato particolari situazioni di criticità”.

Così il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, rispondendo ai giornalisti in attesa dell’arrivo della Sea Eye 4 al porto di Napoli. A bordo, ha spiegato, ci sono 106 migranti e due salme. Una terza salma è rimasta a Messina. (Elm/Dire) 13:18 06-02-23