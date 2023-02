Milano, un incendio scoppia nella notte in una palazzina a Parabiago. 11 persone intossicate

Nella notte un incendio è scoppiato in un appartamento al terzo piano di un condominio in via del Perugino a Parabiago. Le fiamme sono divampate poco dopo la mezzanotte e i Vigili del Fuoco sono intervenuti in forze, con otto mezzi. La palazzina è stata immediatamente evacuata e ha subito ingenti danni. 11 le persone rimaste intossicate dai fumi che sono state ricoverate per accertamenti. L’incendio è stato domato solo verso l’alba, poco prima delle 5 della mattina.

Nella mattinata di ieri, invece, i Vigili del Fuoco sono stati impegnati in un incendio scoppiato vicino la ferrovia in zona Greco, nei pressi di via Carlo Conti. Le fiamme hanno distrutto della baracche e hanno provocato una nube di fumo denso e nero. Per spegnere il rogo sono intervenuti tre mezzi dei Vigili del fuoco. Non è stato necessario bloccare il traffico ferroviario per portare a termine le operazioni di estinzione del rogo. All’interno delle baracche sono state rinvenute alcune bombole di GPL.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=84311