Padova, incendio appartamento

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Este sono intervenuti nel Comune di Este per l’incendio di un appartamento al primo piano di un’abitazione di due; la squadra intervenuta con Autopompaserbatoio e Autobottepompa si è prodigata per spegnere contemporaneamente sia le fiamme nella zona cucina, prodotte dal malfunzionamento di un microonde, sia per assicurarsi che la proprietaria anziana fosse effettivamente stata portata già all’esterno, successivamente ospedalizzata per accertamenti dal 118, aerare tutti i locali dal denso fumo e ricercare e salvare il gatto della 92enne. Ingenti i danni prodotti dal fuoco in cucina, anche da fumo nei restanti.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=84335