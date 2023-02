Sanremo. Domani Sit-In di Magnitudo alla RAI: “No Zelensky inviato”

Roma, 6 Febbraio – Domani, Martedì 7 Febbraio alle ore 15:30, davanti alla sede romana della Rai in viale Mazzini 14, il Movimento Magnitudo – Movimento identitario, con la partecipazione dell’ex sindaco di Roma, portavoce nazionale del Comitato ‘Fermare la Guerra’ Gianni Alemanno, ha indetto un sit-in per protestare contro l’invito del presidente ucraino Volodymyr Zelensky al festival di Sanremo.

Lo riferisce il movimento in una nota, rilanciando anche le parole di Francesco Capasso, portavoce di Magnitudo: “Un’evento musicale e di intrattenimento, trasmesso dalla televisione pubblica, non può essere utilizzato per appelli alla cobelligeranza con un crescente invio di armi.

Tutto questo senza tener conto che – secondo tutti i sondaggi – gli Italiani sono in larga parte contrari alle politiche di armamento a sostegno incondizionato di Kiev”. (Com/Alf/ Dire) 13:24 06-02-23